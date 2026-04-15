Die Luftfahrtindustrie befindet sich in ihrer wohl radikalsten Transformation seit der Einführung von Triebwerken: Autonomes Fliegen gewinnt sowohl im militärischen, als auch im zivilen Bereich an Bedeutung. Doch der Markt giert nach Komplettlösungen, die den operativen Flugbetrieb, spezialisierte Hardware und robuste Sicherheitssysteme nahtlos miteinander verknüpfen. An der Spitze dieser Entwicklung stehen drei Unternehmen: Dufour Aerospace als Pionier hocheffizienter Kippflügel-Fluggeräte, DroneShield als Marktführer bei der Abwehr von Drohnen und Volatus Aerospace, das sich als strategischer Systemintegrator einen Namen macht. Für Investoren ergeben sich Chancen. Vor allem Volatus Aerospace punktet, indem es die kommerzielle Nutzung von Drohnen mit Sicherheitstechnologie kombiniert und so den Weg für eine skalierbare, autonome Luftfahrt frei macht. Auch Großkonzerne wie Rheinmetall haben zuletzt stark in Drohnen-Technologie investiert und dürften Übernahmekandidaten sondieren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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