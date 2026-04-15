© Foto: Graeme Sloan - picture alliance / Sipa USADie UBS stuft Ford hoch und sieht einen deutlichen Kursspielraum. Sorgen um Aluminiumpreise seien überzogen, während langfristig neue Wachstumstreiber locken.Die Schweizer Großbank UBS rät zum Einstieg bei Ford und stuft die Aktie von neutral auf kaufen hoch, wie CNBC berichtet. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 15 US-Dollar und liegen damit laut Daten von SeekingAlpha über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall Street von 13,94 US-Dollar. Vor allem Sorgen über steigende Aluminium- und Benzinpreise hätten die Aktie zuletzt zu stark belastet, schreibt UBS. Analyst Joseph Spak betont: "Die Anleger haben sich sehr stark auf die Auswirkungen der Aluminiumpreise auf Ford konzentriert. …Den vollständigen Artikel lesen
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