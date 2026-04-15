Die Stimmung an den Weltbörsen hellte sich zuletzt etwas auf, da auf ein baldiges Ende des Krieges im Iran gehofft wird. Dementsprechend geht es mit den Ölpreisen weiter bergab. So verbilligten sich zuletzt Brent- und WTI-Öl um knapp drei Prozent auf nun 95 beziehungsweise 92 Dollar. US-Präsident Donald Trump erwartet, dass sich der Krieg seinem Ende nähert.In einem Interview mit dem Sender Fox News äußerte er sich entsprechend optimistisch: "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte er. Er ergänzte: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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