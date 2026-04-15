Nachdem der Kurs der Coinbase-Aktie zuletzt unter Druck geraten war und eine Korrekturphase durchlaufen hatte, zeigte sich gestern eine Gegenbewegung von über +5%. Die Erholung bringt neues Momentum in den Chart, nachdem wichtige Unterstützungen getestet wurden. Die Dynamik hat sich kurzfristig verbessert. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Coinbase-Aktie Der Coinbase-Kurs stieg gestern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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