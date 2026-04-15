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Hypoport SE: Starker Jahresauftakt in volatilen Märkten



15.04.2026 / 07:10 CET/CEST

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Operative Kennzahlen Q1 2026 Hypoport SE: Starker Jahresauftakt in volatilen Märkten Europace Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierung auf dem Niveau des starken Vorjahresquartals

Höchste Wachstumsrate der privaten Immobilienfinanzierung bei Genossenschaftsbanken und Sparkassen

Dynamik der Kundengewinnung auf der wohnungswirtschaftlichen Verwaltungsplattform setzt sich mit über 30% fort Berlin, 15. April 2026: Die operativen Kennzahlen zu den Geschäftsmodellen der Hypoport-Gruppe in der privaten Immobilienfinanzierung (Segment Real Estate & Mortgage Platforms) sowie insbesondere in den Geschäftsmodellen des Segments Financing Platforms haben sich in Q1/26 vor dem Hintergrund volatiler Märkte erfreulich entwickelt. Die nachhaltige Erholung im deutschen Wohnimmobilienmarkt wurde im ersten Quartal erneut von volatiler Geopolitik und geringem politischen Fokus überlagert. In diesem Umfeld bewegte sich das Transaktionsvolumen der Plattform Europace, verglichen mit einem sehr starken Vorjahresquartal, in Q1/26 seitwärts. Gegenüber dem Mittelwert von 18 Mrd. Euro für die letzten drei Quartale legte das Volumen in Q1 um +11% zu. Hierbei bauten insbesondere die genossenschaftliche Plattform Genopace sowie die Plattform der Sparkassen Finmas ihre Anteile auf dem Gesamtmarktplatz aus, während das Vertriebsvolumen privater Banken leicht sank. Weiterhin werden in der privaten Immobilienfinanzierung überwiegend Käufe von Bestandsimmobilien finanziert. Hierbei nimmt der Anteil der Eigentumswohnungen weiter zu. Neubau und energetische Sanierungen bleiben trotz Wohnraumknappheit und politisch geforderter. Wärmewende weiterhin deutlich unter dem notwendigen Niveau. In der Wohnungswirtschaft platzierte Dr. Klein Wowi Finanz trotzdem für den sozialen Mietwohnungsneubau und zur energetischen Sanierung ein deutlich höheres Kreditvolumen gegenüber dem niedrigen Niveau des Vorjahres. Die Dynamik des Zugewinns an verwalteten Wohneinheiten für die wohnwirtschaftliche Verwaltungsplattform Dr. Klein Wowi Digital bleibt mit über 30% hoch. Der deutliche Anstieg des Geschäftsvolumens der Unternehmensfinanzierung der REM Capital erfolgte vor einer margenschwächeren Förderkulisse. Der Anstieg des auf Europace vermittelten Volumens von Ratenkrediten begründet sich vorrangig durch Neukundengewinnung und deren Produktivitätssteigerungen in einem schwachen Gesamtmarkt, der durch restriktivere Kreditvergabe der Banken geprägt ist. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender von Hypoport, ordnet die Kennzahlen ein: "Das Transaktionsvolumen von Europace war im ersten Quartal 2025 stark durch den kurzfristigen Zinsanstieg im Zuge der überraschenden Pläne zur Rekordschuldenaufnahme der Bundesregierung gekennzeichnet, was zu kurzfristig höheren Abschlussquoten geführt hat. Auch im ersten Quartal des laufenden Jahres wurde die Abschlussfreude der Immobilienfinanzierungskunden durch einen Zinssprung, welcher durch die befürchteten Folgen des Iran-Konflikts ausgelöst wurde, angetrieben. Das Transaktionsvolumen von gut 20 Mrd. Euro auf Europace in Q1 2026 lag damit wieder deutlich über dem Mittelwert von 18 Mrd. Euro für die letzten drei Quartale. Und neben dieser positiven Entwicklung unserer aktuellen Kennzahlen sehen wir auch im Rollout neuer Produkte bei unseren Bankpartnern eine Fortsetzung unserer Marktanteilsgewinnung in den kommenden Monaten." Zu der Entwicklung in den anderen Segmenten kommentiert Slabke weiter: "Besonders freut mich die breite, positive Entwicklung zum Jahresstart über alle Plattformen hinweg. Nur mit offenen, digitalen Plattformen wird es der Finanz- und Wohnungswirtschaft gelingen, die enormen Effizienzgewinne, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nun möglich sind, zu heben. Hier sehen wir uns als optimales, zentrales Angebot an der Schnittstelle zwischen den Marktteilnehmern. Gemeinsam mit unseren Partnern heben wir dieses Potenzial im Interesse der Verbraucher in Deutschland." Die detaillierte Entwicklung der Kennzahlen zu allen drei Segmenten finden Sie in der nachstehenden Tabelle. (Angaben in Mrd. €) Q1/26 Q1/25 Q1

Veränd. Segment Real Estate & Mortgage Platforms Transaktionsvolumen* Europace Immobilienfinanzierung 20,26 20,26 +0% davon Transaktionsvolumen Finmas Immobilienfinanzierung 3,48 3,03 +15% davon Transaktionsvolumen Genopace Immobilienfinanzierung 5,49 5,23 +5% Durchschnittliche Zinsbindungsdauer Immobilienfinanzierung (in Jahren) 10,4 11,1 -6% Transaktionsvolumen* Europace Bausparen 1,35 1,77 -24% Vertriebsvolumen* Dr. Klein Privatkunden Immobilienfinanzierung 2,17 2,15 +1% Wert besichtigter und begutachteter Wohnimmobilien VALUE AG 10,84 9,11 +19% Segment Financing Platforms Wert Vermittlungsvolumen Finanzierungsplattform Dr. Klein Wowi Finanz 0,34 0,25 +37% Anzahl verwaltete Wohneinheiten Wowi Digital (in Tsd.) 710 533 +33% Transaktionsvolumen* Europace Ratenkredit 2,08 1,85 +12% Geschäftsvolumen Unternehmensfinanzierung REM Capital ("Bill") 0,87 0,39 +118% Segment Insurance Platforms 31.03.26 31.03.25 Veränd. Auf SMART INSUR migriertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 5,73 4,81 +19% Auf SMART INSUR migriertes & validiertes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 2,47 1,91 +29% Auf ePension verwaltetes Bestandsvolumen (Jahresnettoprämie) 0,36 0,28 +27% * Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickelten Finanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen und Ratenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen "vor Storno" und können entsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen die nachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetzt werden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direkt auf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden. Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitenden ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms. Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein Wowi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace). Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt: Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

E-Mail: ir@hypoport.de

Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin www.hypoport.de

Finanzkalender 2026: 16. März 2026 Gesamtjahresergebnis 2025 (vorläufig) 30. März 2026 Gesamtjahresergebnis 2025 (final) 11. Mai 2026 Q1 Zwischenmitteilung 2026 10. Aug 2026 Halbjahresbericht 2026 09. Nov. 2026 Q3 Zwischenmitteilung 2026 Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ



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