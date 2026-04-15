In der Weite der kasachischen Steppe liegt ein geologisches Geheimnis, das fast eine Million Jahre alt ist. Bisherige Annahmen über dieses Ereignis müssen nun grundlegend hinterfragt werden, da moderne Technik einen völlig neuen Blick auf die Spuren ermöglicht. Ein Team um James Garvin vom Nasa Goddard Space Flight Center im US-amerikanischen Greenbelt hat neue Erkenntnisse zum Zhamanshin-Einschlagskrater veröffentlicht. Die im Fachmagazin Planetary ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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