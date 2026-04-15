© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIImmer mehr Zentralbanken verkaufen Gold in Rekordmengen - doch warum? Die geopolitische Lage und der Iran-Krieg könnten die Erklärung liefern!In den letzten Jahren haben Zentralbanken weltweit Gold in Rekordmengen gekauft. Nun steht jedoch ein bemerkenswerter Richtungswechsel bevor. Anstatt weitere Reserven anzulegen, verkaufen derzeit einige Zentralbanken Gold. Grund hierfür sind die geopolitischen Spannungen rund um den Iran und der damit verbundene wirtschaftliche Druck. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. Der Goldpreis ist in den letzten Monaten um rund zehn Prozent gefallen und hat die Märkte damit überrascht. Dies stellt einen dramatischen Umschwung dar, denn …Den vollständigen Artikel lesen
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