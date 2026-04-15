Diese Aktien verzeichnen aktuell ein hohes Wachstum, sind aber laut einer neuen Analyse von Goldman Sachs nicht nur aus diesem Grund spannend. Hier sollten Anleger genauer hinschauen. In einer neu veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Goldman Sachs die aussichtsreichsten Aktien für Growth-orientierte Anleger identifiziert. Übrigens: Spannende Wachstumsaktien mit Potenzial gibt es auch im BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index. Das sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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