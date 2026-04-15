Seit Jahrzehnten stützt sich die moderne Astronomie auf ein Modell, das den Ursprung und die Zusammensetzung unseres Alls erklärt. Doch nun rüttelt eine neue wissenschaftliche Untersuchung an genau diesen Grundfesten und stellt bisherige Gewissheiten zur Debatte. Ein Physiker der kanadischen Universität Ottawa präsentiert ein Modell, das unser Verständnis der kosmischen Geschichte grundlegend verändern könnte. Rajendra Gupta argumentiert in seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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