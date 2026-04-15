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Wer BYD nur als chinesischen Elektroautobauer kennt, der im Reich der Mitte Rabattschlachten schlägt, hat die Hälfte der Geschichte verpasst. Denn während zu Hause tatsächlich harte Zeiten herrschen, spielt sich auf der anderen Seite etwas Besonderes ab. In Großbritannien bricht BYD einen Rekord nach dem nächsten. In Ungarn läuft gerade eine neue Fabrik an. Und in Kanada stehen die ersten Autohäuser kurz vor der Eröffnung. Der Konzern hat entschieden: raus aus dem ruinösen Preiskampf, rein ins internationale Premiumgeschäft. Was steckt wirklich dahinter, und was bedeutet das für Sie als Anleger?

Zuhause unter Druck, draußen auf der Überholspur

Die Zahlen für 2025 sprechen für sich. Der Nettogewinn ist um 19 Prozent auf 32,6 Milliarden Yuan gefallen, der erste Jahresrückgang seit vier Jahren. Im Schlussquartal war der Einbruch mit 38 Prozent sogar noch dramatischer. Und im ersten Quartal 2026 brach der Inlandsabsatz um satte 30 Prozent ein. Sieben Monate in Folge mit rückläufigen Verkaufszahlen im Heimatmarkt, das ist kein kurzfristiges Tief, das ist richtig heftiger Druck. Die Ursache ist ein Preiskampf, den BYD selbst mitentfacht hat. Die Nettomarge sank von 5,2 auf 4,1 Prozent. Über die Hälfte der chinesischen BYD-Händler schrieb zuletzt rote Zahlen. CEO Wang Chuanfu nennt es eine "Auslesephase", was so viel heißt wie: Es wird noch wehtun, bevor es besser wird. Doch auf der anderen Seite macht das Auslandsgeschäft Tempo. Die Exporte kletterten 2025 auf rund 1,05 Millionen Fahrzeuge, eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Im März 2026 gingen über 119.000 Pkw ins Ausland, ein Plus von 65 Prozent. Inzwischen kommen fast 40 Prozent des Gesamtumsatzes aus internationalen Märkten. Das Exportziel für 2026 wurde von 1,3 auf 1,5 Millionen Einheiten angehoben.

Charttechnik

Die BYD-Aktie hat zuletzt Fahrt aufgenommen. Nach wochenlangem Seitwärts- und Abwärtstrend schaffte der Kurs den Ausbruch über den viel beachteten 200er SMA, der bei 10,81 Euro verläuft. Ebenso wurde der 50er SMA vor kurzem überschritten. Dieser verläuft bei rund 11,52 Euro verläuft. Charttechnik-Experten sahen die Marke von 11,80 Euro als einen wichtigen Widerstand, dieser wurde im Zuge des letzten Anstiegs gleich mit geknackt. Die Aktie notiert aktuell um die 12 Euro. Auf Monatssicht steht ein Plus von gut zehn Prozent. Das Kaufsignal ist klar gesetzt. Der Aufwärtstrend ist intakt, und wer die technischen Signale liest, findet hier eine interessante Konstellation. Der RSI ist zwar mit 69 Punkten ebenfalls "oben" angekommen, aber dennoch könnte die Reise für die BYD-Aktie noch weitergehen.

Was tun?

Die Schwäche im Heimatmarkt ist echt und sollte beachtet werden. Doch der Konzern reagiert konsequent. Er baut das Auslandsgeschäft massiv aus, dringt ins Premiumsegment vor und stärkt seine Position in Europa und Nordamerika. Wer rund 80 Prozent seiner Bauteile selbst fertigt, hat in einem Margenkrieg strukturelle Vorteile, das schützt besser als bei den meisten Wettbewerbern. Die Charttechnik unterstützt ebenfalls, denn der Ausbruch über den 200er SMA ist ein positives Signal. Und die Analysten sehen im Durchschnitt ein Kursziel von über 13,50 Euro, das wäre von aktuellen Kursen aus gerechnet ein Aufwärtspotenzial von etwa 10-15 Prozent. 24 von 28 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Wir denken, dass BYD derzeit eine interessante Gelegenheit, mit kalkulierbarem Risiko und echtem Aufwärtspotenzial ist. Immer den Stoppkurs entsprechend der Risikoneigung setzen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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