© Foto: Daniel Kalker - picture allianceSo haben Donald Trump und seine Familie durch den massiven Einstieg auf dem Höhepunkt bei Krypto mehr als eine Milliarde US-Dollar verloren.Noch im März 2025 galt US-Präsident Donald Trump als entschlossener Befürworter von Kryptowährungen. Auf einem hochrangigen Krypto-Gipfel versprach er, die Vereinigten Staaten zur "Bitcoin-Supermacht der Welt" zu machen und sagte damals "Verkauft niemals eure Bitcoins". Hinter den Kulissen hatten jedoch vor allem seine Söhne, Eric Trump und Donald Trump Jr., die treibende Rolle übernommen. Sie überzeugten den Präsidenten von der langfristigen Stärke von Kryptowährungen und bauten aggressiv Positionen auf. Die Familie profitierte zunächst von frühen …Den vollständigen Artikel lesen
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