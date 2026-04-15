Mit einer neuen KI-gestützten Hybridplattform stellt der chinesische Autobauer die jahrzehntelange Dominanz japanischer Hersteller infrage. Rekordwerte beim Verbrauch und intelligente Funktionen könnten den Wettbewerb im Milliardenmarkt neu entfachen. Angriff auf eine Bastion der Autoindustrie Der Hybridmarkt galt lange als uneinnehmbare Festung japanischer Hersteller - allen voran Toyota Motor, das mit dem Prius seit 1997 eine ganze Antriebsgeneration geprägt hat. Nun tritt Geely Automobile an, genau dieses Segment frontal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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