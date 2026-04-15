Führende Pharma- und Biotech-Beratungsunternehmen schaffen gemeinsam ein Machtzentrum für vollumfängliche Kommerzialisierung

Fünf führende Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften Herspiegel, Adivo Associates, Decisive Consulting, Fiecon und Sixsense Strategy Group haben sich unter einer einzelnen integrierten Marke zusammengetan, um eine bessere Entscheidungsfindung im gesamten Lebenszyklus biopharmazeutischer Produkte zu fördern.

Dieser weichenstellende Zug wurde durch die Notwendigkeit motiviert, Kunden, die in einem Zeitalter der Komplexität und der schnellen Weiterentwicklung operieren, eine neue Ebene der Beratung und eine verbesserte strategische Klarheit zu bieten.

Das zusammengeführte Unternehmen vereint mehr als 350 Experten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, Europa, Südamerika und Asien in den Bereichen Vermarktungsstrategie, Exzellenz bei der Markteinführung, Patientenzugang und -unterstützung, Wert und Zugang, Erkenntnisse und Analysen sowie medizinische Angelegenheiten.

Diese neue Marke und das integrierte kommerzielle Modell markieren einen strategischen Meilenstein für Acumetis, das am 14. April 2026 startet.

Acumetis, ein neues globales Kommerzialisierungsunternehmen für die Biowissenschaftsbranche, geht heute an den Start. Das Unternehmen, das sich aus fünf bekannten spezialisierten Beratungsunternehmen Herspiegel, Adivo Associates, Decisive Consulting, Fiecon und Sixsense Strategy Group zusammensetzt, wird mehr strategische Klarheit und eine wichtige Verknüpfung für Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften mit Produkten in allen Entwicklungsstufen bereitstellen.

Acumetis baut auf einem einzelnen integrierten kommerziellen Modell und einem Führungsteam auf und vereint Kommerzielles, Erkenntnisse, medizinische Angelegenheiten, Marktzugang und Patientenstrategie unter einem Dach. Das Unternehmen unterstützt Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus mit Kenntnissen und Daten bei Bewertung, Marktzugangsstrategie, Umsetzung der Markteinführung und Leistung im Markt.

Acumetis wurde zweckbestimmt als Reaktion auf die Anforderungen der modernen Kommerzialisierung der Biowissenschaften gegründet. Der Name spiegelt die Gründungsphilosophie des Unternehmens wider: "Acumen" die Fähigkeit, gute Urteile zu fällen und zu erkennen, was wirklich wichtig ist und "Metis" das griechische Konzept von praktischer Weisheit. Gemeinsam definieren Sie eine Methodik, die auf rigoroser Analyse, vernetzter Expertise und messbaren Ergebnissen für die Kunden aufbaut.

Brent Herspiegel, CEO von Acumetis, sagte: "Acumetis wird einen neuen Standard in der Kommerzialisierung setzen. Nicht nur im Hinblick auf Fähigkeiten, sondern darauf, wie diese Fähigkeiten umgesetzt werden. Die Unternehmen, die Acumetis bilden, haben in über zwei Jahrzehnten mehr als 200 Produkteinführungen für einige der komplexesten und risikoreichsten Assets im Bereich der Biowissenschaften unterstützt. Jetzt bieten wir unseren Kunden unsere gesamte Expertise als eine integrierte Marke an, damit sie in den entscheidenden Momenten die richtige Entscheidung treffen können. Für Unternehmen der Biowissenschaften, die sich engen Fristen, zunehmender regulatorischer Komplexität und steigendem Druck, Nutzen zu demonstrieren, gegenübersehen, ist das ein überzeugendes Wertversprechen."

Als zusammengeführtes Unternehmen wird Acumetis weltweit mehr als 350 Spezialisten beschäftigen, die operative Erfahrung in über 50 geografischen Märkten haben. Der Kundenstamm des Unternehmens umfasst bereits mehr als 50 Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften, darunter viele der weltweit führenden Pharmaunternehmen. Die Gründungsunternehmen haben gemeinsam über 200 Produkteinführungen unterstützt und jahrelangen Erfolg bei der Kommerzialisierung vorzuweisen.

Das Unternehmen wird von DFW Capital unterstützt, einer führenden Private-Equity-Firma im mittleren Marktsegment, die in Unternehmen investiert, die ausgelagerte Unternehmens-, Industrie- oder Gesundheitsleistungen in regulatorisch geprägten Endmärkten erbringen.

Acumetis hat seinen Sitz in Yardley, Pennsylvania, und unterhält weitere Büros in den Vereinigten Staaten, Kanada, Südamerika, Großbritannien, Europa und Indien. Die Website des Unternehmens wird heute lanciert unter www.acumetisglobal.com.

Weitere Informationen finden Sie unter www.acumetisglobal.com. Medienanfragen richten Sie bitte an acumetis@woodrowcommunications.com.

Über Acumetis

Acumetis ist ein globaler fachkundiger Kommerzialisierungspartner, der speziell gegründet wurde, um Biowissenschaften im Zeitalter der Konnektivität zum Erfolg zu verhelfen. Mit einem integrierten Modell, das den gesamten Asset-Lebenszyklus umfasst, tiefgreifender Expertise im funktionellen und therapeutischen Bereich und einer rigorosen, ergebnisorientierten Denkweise, strukturiert Acumetis komplexe Probleme um und entwickelt einfallsreiche und umsetzbare Lösungen. Acumetis beschäftigt weltweit über 350 Experten und hat Erfahrung in mehr als 50 geographischen Märkten, sodass es Kunden dabei helfen kann, Wert freizusetzen, die Leistung zu beschleunigen und bessere Ergebnisse für Patienten zu liefern.

Acumetis. Das Mögliche neu strukturieren.

Über DFW Capital

DFW Capital Partners ist eine Private-Equity-Firma im mittleren Marktsegment mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Milliarden USD. Den Schwerpunkt des Unternehmens bildet seit 20 Jahren die Investition in Unternehmen in Gründer- oder Managementbesitz, die ausgelagerte Unternehmens-, Industrie- oder Gesundheitsleistungen in regulatorisch geprägten Endmärkten erbringen.

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Contacts:

Acumetis@woodrowcommunications.com

+44 7861995400