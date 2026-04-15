KI-Werkzeuge aus China wie Accio erlauben es Online-Händlern, mit wenig Aufwand neue Produkte zu entwickeln und Lieferanten zu finden. Das schlägt sich jetzt auf den Handelsplattformen wie Alibaba nieder. Jahrelang handelte Mike McClary mit einer Taschenlampe namens Guardian LTE Flashlight. Es ist ein robustes schwarzes Modell, das er online über seine kleine Outdoor-Marke vertreibt. Das Produkt, das auf Helligkeit und Langlebigkeit ausgelegt war, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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