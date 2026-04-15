SMA Solar steht charttechnisch weiter im Fokus vieler Marktteilnehmer. Welche Signale liefern die nächsten Handelstage?Den vollständigen Artikel lesen ...
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