Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock hat mit seinen Zahlen für das Auftaktquartal 2026 die Erwartungen des Marktes deutlich geschlagen. Während Analysten im Vorfeld von einem Gewinn pro Aktie (EPS) in Höhe von 11,48 Dollar ausgegangen waren, meldete der Konzern am gestrigen Handelstag einen Wert von 12,53 Dollar. Dies entspricht einer positiven Überraschung von rund neun Prozent.Auch beim Umsatz überzeugte das Unternehmen von CEO Larry Fink auf ganzer Linie. Mit 6,7 Milliarden Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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