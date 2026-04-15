Bei den Verbraucherzentralen haben sich die Kundenbeschwerden über den Online-Broker zuletzt verdoppelt. Trade-Republic-Mitgründer Christian Hecker gelobt Besserung - und verspricht "100 Prozent menschlichen Kontakt". "In den nächsten zwölf Monaten wollen wir den besten Kundenservice aller Banken in Europa betreiben", sagte Hecker anlässlich der Vorstellung einer neuen Service-Initiative. Der Online-Broker will seine Kundenbetreuung auf eine völlig neue Grundlage stellen und investiert dafür einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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