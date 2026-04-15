WIESBADEN (ots) -- 2 % aller Landwirtschaftsbetriebe waren 2024 Teil einer Unternehmensgruppe und bewirtschafteten 13 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche- In den westlichen Bundesländern ist der Anteil der Betriebe, die Teil einer Unternehmensgruppe sind, gegenüber 2020 um 10 Prozentpunkte gestiegen- 73 % der Unternehmensgruppen mit landwirtschaftlichen Betrieben wurden 2024 von nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen geführtUnternehmensgruppen nehmen eine zunehmend wichtige Rolle in der deutschen Landwirtschaft ein. Wie neue Auswertungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigen, waren rund 5 150 landwirtschaftliche Betriebe, die in der Rechtsform juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft geführt wurden, im Jahr 2024 Teil einer Unternehmensgruppe. Das entsprach 46 % der insgesamt 11 100 Betriebe dieser Rechtsformen und 2 % aller 255 010 landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland. Seit dem Jahr 2020 stieg die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die Teil einer Unternehmensgruppe sind, deutlich um 38 % oder 1 410 Betriebe.Die in insgesamt 3 160 Unternehmensgruppen organisierten Betriebe bewirtschafteten im Jahr 2024 eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von rund 2,22 Millionen Hektar. Das waren 13 % der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland. Im Jahr 2020 hatte dieser Anteil noch bei 11 % gelegen. Zugleich hielten die in Unternehmensgruppen organisierten Betriebe 8 % des gesamten Rinder- und 14 % des gesamten Schweinebestands in Deutschland.Unterschiedliche Entwicklungen in Ost und WestRegional lassen sich weiterhin deutliche Unterschiede feststellen. Während 2024 in den westlichen Bundesländern 36 % der als juristische Personen oder Personenhandelsgesellschaften geführten Landwirtschaftsbetriebe einer Unternehmensgruppe angehörten, waren es in den östlichen Bundesländern 59 %. 2020 hatte der Anteil im Westen noch bei 26 % und im Osten bei 48 % gelegen. Der Anteil dieser Betriebe an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland lag im Jahr 2024 mit 1 % im Westen und 12 % im Osten ähnlich ungleich verteilt. 2024 bewirtschafteten landwirtschaftliche Betriebe in Unternehmensgruppen in Brandenburg eine landwirtschaftlich genutzte Fläche von rund 516 700 Hektar, in Mecklenburg-Vorpommern 493 800 Hektar und in Sachsen-Anhalt 330 100 Hektar. Dabei zeigten diese Bundesländer die größten Flächenzuwächse gegenüber 2020, mit jeweils +21 % in Brandenburg und Sachsen-Anhalt sowie +24 % in Mecklenburg-Vorpommern. Mit 2,05 Millionen Hektar lagen 92 % der durch Unternehmensgruppen bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche in den östlichen Bundesländern.In den westlichen Bundesländern hingegen ist eine deutlich stärkere Dynamik zu beobachten. So hat sich die von Unternehmensgruppen bewirtschaftete Fläche voll allem in Nordrhein-Westfalen von rund 12 900 Hektar im Jahr 2020 auf 25 100 Hektar im Jahr 2024 nahezu verdoppelt (+94 %). In Schleswig-Holstein stieg die Fläche von 12 800 auf 23 600 Hektar (+84 %) und in Rheinland-Pfalz von 4 200 auf 7 700 Hektar (+82 %). Da familiengeführte Einzelunternehmen im Westen dominieren, war der Anteil der von Unternehmensgruppen bewirtschafteten Flächen mit 1 % noch immer gering.Nicht-landwirtschaftliche Gruppenoberhäupter dominieren vor allem bei der TierhaltungFast drei Viertel (73 %) der Unternehmensgruppen mit landwirtschaftlichen Betrieben wurden im Jahr 2024 von einem nicht-landwirtschaftlichen Gruppenoberhaupt mit Sitz in Deutschland kontrolliert (2 320 Gruppen). Diesen Unternehmensgruppen gehörten 3 510 Betriebe und damit gut zwei Drittel (68 %) aller in Unternehmensgruppen zusammengeschlossenen Betriebe an. Demgegenüber standen landwirtschaftlich geprägte Unternehmen 680 Gruppen mit 1 380 Betrieben vor. Weitere 160 Gruppen mit 260 Betrieben wurden von Unternehmen mit Sitz im Ausland kontrolliert.Während Unternehmensgruppen mit landwirtschaftlich geprägtem Gruppenoberhaupt mit rund 1,14 Millionen Hektar im Jahr 2024 etwas mehr als die Hälfte (51 %) der von Unternehmensgruppen landwirtschaftlich genutzten Fläche bewirtschafteten, konzentrierte sich bei den Tierbeständen vor allem die Schweinehaltung etwas stärker bei Unternehmensgruppen mit nicht-landwirtschaftlichen Gruppenoberhaupt. Diese hielten unter anderem rund 1,70 Millionen Schweine und damit 56 % des Schweinebestands von Unternehmensgruppen mit landwirtschaftlichen Betrieben.Methodische Hinweise:Die Zugehörigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs zu einer Unternehmensgruppe wird nicht primärstatistisch erhoben, sondern durch eine Auswertung des Statistischen Unternehmensregisters und des Betriebsregisters der Landwirtschaft gewonnen. Das Unternehmensregister ist eine statistische Datenbank mit Unternehmen und Betrieben, die unter anderem Unternehmensgruppen und deren Kontrollstrukturen abbildet. Im Bereich der Agrarstatistiken wird das Betriebsregister Landwirtschaft geführt, das land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen listet, die zu den Erhebungen nach dem Agrarstatistikgesetz auskunftspflichtig sind. Über die Verknüpfung der Betriebe des Betriebsregisters Landwirtschaft mit den entsprechenden Einheiten im Unternehmensregister können Aussagen über die Zugehörigkeit eines landwirtschaftlichen Betriebs zu einer Unternehmensgruppe getroffen werden. Die Einstufung des Gruppenoberhaupts als landwirtschaftlich beziehungsweise nicht-landwirtschaftlich wurde anhand der Klassifikation der Wirtschaftszweige ermittelt, die dem Unternehmensregister zugrunde liegen. Die Ergebnisse zur Einstufung des Gruppenoberhaupts aus der erstmaligen Veröffentlichung für das Jahr 2020 und die entsprechenden Ergebnisse ab dem Jahr 2022 sind nur bedingt vergleichbar, da für 2020 die Einstufung noch auf Grundlage des Betriebsregisters Landwirtschaft erfolgte.Ausgewertet wurde die Zugehörigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben in den Rechtsformen juristische Person oder Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH und Co. KG, einschließlich Ltd. & Co. KG). Andere Rechtsformen, z. B. Einzelunternehmen oder eingetragene Genossenschaften (eG), wurden nicht einbezogen.Weitere InformationenDetaillierte Ergebnisse bietet der Statistische Bericht "Unternehmensgruppen in der Landwirtschaft" auf der Themenseite "Landwirtschaftliche Betriebe" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Agrarstrukturen und BetriebsregisterTelefon: +49 611 75 8660www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6255519