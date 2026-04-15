SHENZHEN, China, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IKAPE, ein bekannter Hersteller von Präzisionsgeräten für die Kaffeebereitung, hat heute die Markteinführung der KAPO K2 Pro in Europa bekannt gegeben: eine neuartige tragbare Espressomaschine, die entwickelt wurde, um professionelle Kaffeequalität mit einem mobilen Lebensstil zu vereinen. Die KAPO K2 Pro ist die technisch fortschrittlichste Lösung für Liebhaber von Kaffeespezialitäten, die viel unterwegs sind.

Kaffeeliebhaber möchten sich nicht länger zwischen einfacher Handhabung und perfektem Kaffeegenuss entscheiden. Die KAPO K2 Pro erfüllt diesen Anspruch durch die Integration eines 58-mm-Filterkorbs in Profiqualität - eine Seltenheit im Segment tragbarer Geräte. So können Nutzer frischen Espresso zubereiten und auf kompatible 58-mm-Barista-Tools zurückgreifen.

Technische Exzellenz im kompakten Format

Die KAPO K2 Pro wurde mit Fokus auf herausragende Performance entwickelt. Die wichtigsten Merkmale sind:

Universelle 58-mm-Kompatibilität: Ermöglicht eine Standarddosierung von 18 bis 20 g und sorgt so für eine vollmundige Extraktion, die mit stationären Espressomaschinen mithalten kann.

Ermöglicht eine Standarddosierung von 18 bis 20 g und sorgt so für eine vollmundige Extraktion, die mit stationären Espressomaschinen mithalten kann. Intelligente Bluetooth-Konnektivität und Echtzeit-Monitoring: Die KAPO K2 Pro verfügt über eine eigene mobile App. Nutzer können Extraktionsparameter in Echtzeit überwachen und Brühvorgänge aus der Ferne anpassen - ein Maß an Präzision und Datenvisualisierung, das es in dieser Form bei tragbaren Geräten bislang nicht gab.

Die KAPO K2 Pro verfügt über eine eigene mobile App. Nutzer können Extraktionsparameter in Echtzeit überwachen und Brühvorgänge aus der Ferne anpassen - ein Maß an Präzision und Datenvisualisierung, das es in dieser Form bei tragbaren Geräten bislang nicht gab. Hocheffizientes Keramik-Heizsystem: Dank eines fortschrittlichen keramischen Thermoblocks wird die Heizleistung um 20 % gesteigert. 50 ml kaltes Wasser werden in nur 2 Minuten auf die ideale Brühtemperatur von 93 °C erhitzt - für noch schnelleren Espressogenuss.

Dank eines fortschrittlichen keramischen Thermoblocks wird die Heizleistung um 20 % gesteigert. 50 ml kaltes Wasser werden in nur 2 Minuten auf die ideale Brühtemperatur von 93 °C erhitzt - für noch schnelleren Espressogenuss. Akkuleistung auf Profi-Niveau: Das Gerät verfügt über ein leistungsstarkes Dreifach-Akkusystem mit einer Gesamtkapazität von 13.500 mAh. Eine Ladung reicht aus, um kaltes Wasser für 6 bis 8 Tassen hintereinander zu erhitzen oder um über 500 Extraktionen mit vorgewärmtem Wasser durchzuführen.

"Mit der KAPO K2 Pro wollten wir die Grenzen herkömmlicher tragbarer Kaffeebereiter überwinden", so der Produktleiter von IKAPE. "Indem wir den 58-mm-Industriestandard mit smarter App-Steuerung und herausragender thermischer Effizienz vereinen, geben wir Baristas die Freiheit, ihr komplettes professionelles Setup überallhin mitzunehmen."

Verfügbarkeit

Die KAPO K2 Pro ist ab sofort für den Versand nach Deutschland und in ganz Europa verfügbar. Für weitere Informationen oder um die gesamte Produktpalette von IKAPE zu entdecken, besuchen Sie bitte ikapestore.com .

Über IKAPE

IKAPE ist eine Premium-Marke für Kaffeezubehör, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den "Golden Cup"-Standard zu erreichen. Durch die Verbindung minimalistischer Ästhetik mit präziser Technik stattet IKAPE Baristas und Kaffee-Enthusiasten zu Hause mit Geräten aus, die jeden Aspekt der Kaffeeextraktion optimieren.

Kontakt

Alex Edward

info@ikapestore.com