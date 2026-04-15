Der Neobroker Trade Republic steht aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Doch nun reagiert der Konzern und bringt eine wichtige Veränderung für alle Kunden an den Start. Das müssen Nutzer jetzt wissen. Lange stand Trade Republic wegen seines schlechten Kundenservice in der Kritik. Benutzerstorys aus dem Netz von gesperrten Konten, fehlendem Support und Co. haben sich zunehmend gehäuft. Nun hat der Konzern mit einer neuen Maßnahme reagiert und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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