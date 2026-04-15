Bremen (ots) -Unternehmen investieren Milliarden in Prozesse, Technologie und Effizienz. Doch der größte Wert eines Unternehmens liegt in den Mitarbeitenden - ob im Büro, in der Werkstatt, auf der Baustelle oder unterwegs. Bewegungsmangel, Rückenschmerzen, Erschöpfung und Burn-out sind längst keine "privaten" Probleme mehr, sondern echte Kostenfaktoren: Fehlzeiten und reduzierte Leistungsfähigkeit beeinflussen direkt die Produktivität.Wieso sind Benefits eigentlich Arbeitgebersache? Studien zeigen, dass Bewegung nicht nur den Körper stärkt, sondern auch exekutive Funktionen des Gehirns verbessert - planen, fokussieren und priorisieren. Kurz: Aktivität steigert Produktivität und Fokus. Laut der "Great Employee Benefit Study" fühlen sich 72 Prozent der Beschäftigten durch Fitness-Benefits physisch unterstützt, 65 Prozent erleben eine bessere Work-Life-Balance und 62 Prozent bewerten solche Angebote als Hilfe zur Burn-out-Prävention. Gesundheit ist damit kein "Nice-to-have" mehr, sondern ein echter Businessfaktor.Das Problem vieler klassischer Fitnessangebote: Sie erreichen vor allem bereits Sportliche. Der Alltag - volle Terminkalender, Schichtarbeit, lange Pendelwege - blockiert den Rest. Genau hier setzt Hansefit mit einem modularen Angebot an. Gesundheitsförderung muss alltagsnah, flexibel und inklusiv sein, um tatsächlich die Leistungsfähigkeit des gesamten Personals zu sichern.Mit dem Fitness Network erhalten Mitarbeitende Zugang zu über 14.000 Sport- und Gesundheitspartnern - von Fitnessstudios über Schwimmbäder bis hin zu Yogaangeboten. Ein klassisches Firmenfitness-Modell mit Flatrate-Charakter, das maximale Freiheit bei der Auswahl bietet. Mit den Activity Rewards geht Hansefit einen Schritt weiter: Hier wird nicht nur klassischer Sport gefördert, sondern Alltagsbewegung. Ob Spaziergänge, Radfahren oder kleine Aktivitätsziele - Bewegung im Alltag wird messbar gemacht und mit Guthaben belohnt, das flexibel in Gutscheine umgewandelt werden kann. Und das Beste: Die Module können quartalsweise kostenfrei gewechselt werden. Mitarbeitende müssen sich damit nicht mehr in ein starres Angebot einfügen. Sie wählen das Modell, das zu ihrem Leben passt.Für Unternehmen bedeutet das vor allem eines: deutlich höhere Teilnahmequoten, und damit ein Angebot, dass die Motivation, Produktivität und Bindung bei allen Mitarbeitenden stärken. Ein faires Pricing-System, ein zentrales und intuitives Kundenportal und steuerliche Vorteile sichern den Erfolg im HR.Wer die Leistungsfähigkeit seines Unternehmens sichern will, muss Gesundheit neu denken - flexibler, alltagsnäher und inklusiver. Gesundheitsangebote entwickeln sich damit vom klassischen Benefit zum strategischen Hebel.Bewegung, die sich auszahlt: Jetzt mehr erfahren (https://hansefit.de/arbeitgeber/?utm_campaign=371246267-Sponsored%20Article%20wiwo&utm_source=Wirtschaftswoche&utm_medium=Sponsored_Article&utm_term=1k&utm_content=Arbeitgeber_Informationen).Pressekontakt:Clara BlaßneckE: clara-charlotte.blassneck@hansefit.deW: https://hansefit.de/Original-Content von: Hansefit GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182348/6255535