Brenus Pharma gab bekannt, dass neue Daten aus der ersten Studie am Menschen auf der AACR-Jahrestagung 2026 (17.-22. April, San Diego, Kalifornien) vorgestellt werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung seines führenden Kandidaten STC-1010 weiter voran, einer allogenen In-vivo-Immuntherapie der nächsten Generation, die auf der Stimulated-Ghost-Cells-Technologie (SGC) basiert.

Das Poster bietet einen translationalen Überblick darüber, wie STC-1010 bei mikrosatellitenstabilem kolorektalem Karzinom (MSS-CRC) verabreicht wird einer Indikation, bei der die Standard-Immuntherapie versagt

Die klinischen Ergebnisse der Studie BreAK CRC001 (NCT06934538), einer Phase-I/IIa-Studie zur ersten Anwendung von STC-1010 beim Menschen bei inoperablem metastasiertem MSS-Darmkrebs in der Erstlinienbehandlung (n 6; mediane Nachbeobachtungszeit: 6 Monate), zeigen:

Gutes Sicherheitsprofil , wobei keine dosislimitierenden Toxizitäten (DLTs) beobachtet wurden.

, wobei beobachtet wurden. Vielversprechende Wirksamkeit in frühen Studien , einschließlich einer Krankheitskontrollrate (DCR) von 100 nach RECIST

, einschließlich Anzeichen einer Immunaktivierung, einschließlich Überempfindlichkeitsreaktionen vom verzögerten Typ (DTH).

Derzeit laufen explorative Analysen, um die Dynamik zwischen Tumor und Immunsystem genauer zu charakterisieren und prädiktive Biomarker zu identifizieren, die die nachfolgenden Phasen der klinischen Entwicklung unterstützen.

Insgesamt untermauern diese Ergebnisse die weitere Entwicklung von STC-1010 hin zu einer Bewertung in späteren Phasen und bestätigen die SGC-Technologie als skalierbaren, "serienreifen" Ansatz für solide Tumoren mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf.

Details zum Poster

Titel des Posters: "From preclinical models to first in human evaluation of STC 1010 immunotherapy in unresectable advanced colorectal cancer"

Session : First in Human Phase I Clinical Trials

: First in Human Phase I Clinical Trials Datum und Uhrzeit : 20. April 2026 I 9:00 bis 12:00 Uhr

: 20. April 2026 I 9:00 bis 12:00 Uhr Ort : Poster Section 50

: Poster Section 50 Poster Board Nummer : 11

: 11 Abstraktnummer: CT051

Autoren: Diego TOSI1, Antoine ITALIANO2, Antoine HOLLEBECQUE3, Benoît YOU4, Iseulys RICHERT5, Benoit PINTEUR5, Paul BRAVETTI5, François GHIRINGHELLI6

1 Krebsinstitut Montpellier, Montpellier, Frankreich;2 Institut Bergonié, Bordeaux, Frankreich;3 Institut Gustave Roussy, Villejuif, Frankreich;4 Hospices Civils de Lyon, Pierre-Bénite, Frankreich;5 Brenus Pharma, Lyon, Frankreich;6 Krebszentrum Georges-François Leclerc, Dijon, Frankreich

Über Brenus Pharma

Brenus Pharma entwickelt eine standardisierte Plattform, die neuartige Modalitäten in der Immunonkologie vorantreibt. Diese hochmoderne Präzisionstechnologie ahmt die Expression von Tumorproteinen nach und macht sie für das Immunsystem sichtbar. Dadurch wird eine multispezifische Immunantwort in vivo ermöglicht, die sich an die Tumorentwicklung bei schwer zu behandelnden soliden Tumoren anpasst dort, wo derzeitige Therapien versagen.

www.brenus-pharma.com

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