© Foto: Christoph Dernbach/dpa10 Milliarden US-Dollar für autonome Fahrzeuge: Uber will bis 2028 weltweit Robotaxis einführen.Uber hat mehr als 10 Milliarden US-Dollar für den Kauf von Tausenden autonomer Fahrzeuge und den Erwerb von Anteilen an deren Entwicklern bereitgestellt, wie Reuters berichtet. Die Firma bricht damit mit seinem kapitalarmen Geschäftsmodell der "Gig-Economy" (Arbeitsmarktmodell, das auf befristeten Aufträgen basiert, die meistan Freiberufler vermittelt werden), um einer Verdrängung durch Robotaxis zu entgehen, wie die Financial Times am Mittwoch berichtete. Das Unternehmen positioniert sich als Marktplatz für mehrere Robotaxi-Betreiber und hat Partnerschaften mit einem Großteil der Branche für …Den vollständigen Artikel lesen
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