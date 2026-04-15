Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Dienstag (14.04.2026). Zudem betrachten wir den EUR/USD und dessen Auswirkungen auf den Goldpreis sowie den Silberpreis im Euroraum. Zusätzlich analysieren wir Silber, die Gold-Silber-Ratio sowie die Entwicklung beim Kupfer. Goldpreis gelingt am 14.04.2026 dynamischer Durchbruch Der Goldpreis startete bei 4.750,69 USD in den Handelstag. Nach einem frühen Tagestief bei 4.746,24 USD setzte eine starke Aufwärtsbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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