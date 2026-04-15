Hamburg (ots) -Steigende Energiepreise, politische Unsicherheit und eine Inflation, die das Ersparte schleichend entwertet: Während Millionen Deutsche besorgt auf ihre Stromrechnung blicken, gibt es eine Gruppe von Hausbesitzern, die von Marktschwankungen sogar profitiert. Wer dabei heute noch keine eigene Energieerzeugung betreibt, zahlt morgen womöglich deutlich mehr. Doch wie lässt sich dieser Entwicklung wirkungsvoll begegnen?Jahrelang schien die Lage überschaubar: Strom kam aus der Steckdose, Gas aus der Leitung. Die monatlichen Abschläge waren zwar nicht günstig, aber zumindest kalkulierbar. Für viele Hausbesitzer war das Thema Energieversorgung damit schlicht kein Thema. Geopolitische Entwicklungen, internationale Energiemärkte und eine anhaltende Inflation haben die Spielregeln nun aber spürbar verändert: Strom-, Gas- und Ölpreise steigen, Benzinkosten belasten Haushaltsbudgets zusätzlich und politische Debatten rund um Heizgesetze, Wärmepumpen und fossile Energieträger sorgen für widersprüchliche Signale. Gleichzeitig erhöht die zunehmende Elektrifizierung von Mobilität und Wärmeversorgung den Energiebedarf privater Haushalte weiter. "Wer den benötigten Strom vollständig vom Markt bezieht, bleibt langfristig abhängig von Preisen, die er selbst nicht beeinflussen kann. Hinzu kommt: Die Inflation entwertet Geldvermögen, während Energiekosten und allgemeine Lebenshaltungskosten weiter steigen", erklärt Arman Amoyan, Geschäftsführer der Energielösungen Deutschland GmbH."Der effektivste Weg, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, ist der Aufbau einer eigenen Energiequelle, kombiniert mit einem intelligenten System, das den selbst erzeugten Strom optimal nutzbar macht", ergänzt er. Genau hier setzt Arman Amoyan mit der Energielösungen Deutschland GmbH an. Als ehemaliger Vertriebsleiter eines großen Solarunternehmens kennt er die Qualitätsprobleme im Markt aus erster Hand. So gründete er 2023 gemeinsam mit zwei weiteren Partnern ein Unternehmen, das es bewusst anders machen will: Die Energielösungen Deutschland GmbH arbeitet dabei als zweifacher Meisterbetrieb - zertifiziert in Elektrotechnik und im Bereich Sanitär, Heizung und Klima. Jedes Projekt wird von spezialisierten Teams aus Beratern, Projektleitern, Feinplanern und Projektmanagern begleitet. Die Kundenzufriedenheitsquote liegt laut Unternehmensangaben bei rund 95 Prozent. Wie Hausbesitzer auf dieser Basis wirtschaftlich unabhängiger werden können, erfahren Sie hier.Warum Photovoltaik längst mehr ist als nur ÖkostromLange galt Photovoltaik vor allem als ökologisches Statement. Heute ist sie zunehmend eine wirtschaftliche Entscheidung. Wer eine Solaranlage auf dem Dach betreibt, erzeugt seinen eigenen Strom und reduziert damit direkt seine Abhängigkeit von externen Anbietern und schwankenden Marktpreisen. Dabei lässt sich der selbst produzierte Strom unter anderem für Haushaltsgeräte, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge nutzen, was die laufenden Energiekosten spürbar senkt.Gleichzeitig gilt Photovoltaik zunehmend als Sachwertinvestition: Während Geldvermögen durch Inflation an Kaufkraft verliert, kann eine Anlage, die über Jahre hinweg Strom produziert, diesen Wertverlust zumindest teilweise ausgleichen. Die Amortisationszeit wird im Markt häufig mit etwa 15 bis 20 Jahren kalkuliert - abhängig von Strompreisentwicklung, Eigenverbrauch und Investitionskosten. Wer jedoch auf ein erweitertes Energiekonzept setzt, kann diese Zeitspanne deutlich verkürzen. "Photovoltaik ist heute keine Frage der Überzeugung mehr, sondern eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft. Wer ein geeignetes Dach hat und weiter vollständig vom Netz abhängig bleibt, verschenkt bares Geld", betont Arman Amoyan.ELD Connect als entscheidender Katalysator: Wenn die eigene Anlage zum aktiven Einkommenserzeuger wirdBesonders spannend: Über die reine Eigenversorgung hinaus hat die Energielösungen Deutschland GmbH mit ELD Connect ein Konzept entwickelt, das Hausbesitzern eine zusätzliche Einnahmequelle erschließt. Das Prinzip dahinter ist so einfach wie wirkungsvoll. In Zeiten hoher Sonneneinstrahlung produzieren Photovoltaikanlagen oft mehr Strom, als im Haushalt verbraucht werden kann. Dieser Überschuss belastet das Stromnetz und wird häufig verschenkt oder zu minimalen Preisen eingespeist. ELD Connect bietet genau hierfür die passende Lösung, indem beim Kunden zusätzliche Energiespeicher der Energielösungen Deutschland GmbH installiert werden.Diese Speicher nehmen überschüssigen Strom auf, entlasten damit das Netz und geben die gespeicherte Energie zu Zeiten höherer Nachfrage wieder ab. Der Strom wird dabei über Strombörsen vermarktet, während die erzielten Gewinne anteilig an die Kunden ausgeschüttet werden. So fließen rund 30 Prozent der Erlöse zurück an den jeweiligen Hausbesitzer. Der prognostizierte zusätzliche Cashflow liegt je nach Strompreisentwicklung und Speichergröße zwischen etwa 600 und 2.000 Euro pro Jahr. "Mit ELD Connect verwandeln wir eine passive Anlage in ein aktives System. Der Kunde erzeugt damit nicht nur Strom für sich selbst, sondern nimmt am Energiemarkt teil und profitiert davon", erläutert Arman Amoyan.Der entscheidende Unterschied: Kundenspeicher bleibt unangetastetEin wichtiger Aspekt, der ELD Connect von vergleichbaren Marktangeboten unterscheidet, betrifft den Umgang mit dem Speicher des Kunden. Einige Anbieter nutzen den kundeneigenen Speicher für Energiehandelsaktivitäten - mit spürbaren Konsequenzen: Häufige Lade- und Entladezyklen erhöhen den Verschleiß erheblich, die Lebensdauer solcher Speicher kann dadurch auf etwa fünf bis sechs Jahre sinken. Was als Einnahmequelle vermarktet wird, geht also auf Kosten der eigenen Anlage.Die Energielösungen Deutschland GmbH geht hier einen anderen Weg: Die für ELD Connect eingesetzten Speicher sind separate Einheiten im Eigentum des Unternehmens. Der kundeneigene Speicher bleibt von allen Handelsaktivitäten vollständig getrennt, seine Funktion und Lebensdauer werden nicht beeinträchtigt. Die zusätzlichen Speicher werden zudem nach etwa fünf bis sechs Jahren auf Kosten des Unternehmens ausgetauscht. Entwickelt wurde das Konzept unter anderem mit Unterstützung von Ulrich Gleißner, einem Branchenexperten mit über 20 Jahren Erfahrung in der Energiebranche, der als Prozessoptimierer und Berater im Umfeld der Energielösungen Deutschland GmbH tätig ist. "Wir wollten ein Modell schaffen, das dem Kunden echten Mehrwert bringt, ohne dass er dafür die Lebensdauer seiner eigenen Anlage opfern muss", verrät Arman Amoyan.Von der Beratung bis zur Inbetriebnahme: Ein Prozess, der Vertrauen schafftNeben dem technischen Konzept setzt die Energielösungen Deutschland GmbH auch auf einen strukturierten und transparenten Projektablauf. Beratungsgespräche finden zunächst digital statt. Auch die gesamte Planung von der Angebotserstellung bis zum Projektmanagement kann vollständig digital vorbereitet werden. Die Feinplanung umfasst dabei die Erfassung von Gebäudedaten, Fotos und technischen Dokumenten. Anschließend prüft das Projektmanagement technische Machbarkeit und Projektplanung, bevor die Montage freigegeben wird. Die durchschnittliche Projektlaufzeit von der ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme beträgt etwa vier Wochen.Volles Vertrauen: Wie die Energielösungen Deutschland GmbH auch das finanzielle Risiko für Kunden auf Null senktBesonders hervorzuheben ist das Finanzierungsmodell: Kunden leisten keine Anzahlungen. Die Zahlung erfolgt erst nach vollständiger Fertigstellung und Inbetriebnahme der Anlage - ein Modell, welches das finanzielle Risiko für den Kunden auf null reduziert und zugleich ein klares Signal für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens setzt. "Wer keine Anzahlung verlangt, muss liefern. Das ist unser Versprechen an jeden Kunden, an dem wir uns täglich messen", so Arman Amoyan.Fazit: Bessere Energiezukunft beginnt heuteDie Weichen für die Energieversorgung der Zukunft werden jetzt gestellt. Elektromobilität, Wärmepumpen und die zunehmende Digitalisierung von Haushalten erhöhen den Strombedarf privater Haushalte kontinuierlich. Fossile Energieträger werden durch steigende CO2-Zertifikatspreise langfristig teurer, erneuerbare Energien gewinnen im Energiemix weiter an Bedeutung. Wer heute in eine eigene Photovoltaikanlage investiert, sichert sich nicht nur gegen steigende Energiepreise ab, sondern positioniert sich aktiv für eine Zukunft, in der dezentrale Energieerzeugung eine entscheidende Rolle spielen wird.Mit ELD Connect kommt ein Konzept hinzu, das aus einer Schutzmaßnahme eine wirtschaftliche Chance macht: Hausbesitzer werden zu aktiven Teilnehmern am Energiemarkt, erzielen zusätzliche Einnahmen und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Stabilisierung der Energienetze. Das alles ohne Anzahlung, mit einem zertifizierten Meisterbetrieb im Rücken und einem Prozess, der von der ersten Beratung bis zur letzten Schraube professionell begleitet wird. "Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wann. Wer jetzt handelt, hat die Chance, sich langfristig aus der Abhängigkeit von steigenden Energiepreisen zu befreien", fasst Arman Amoyan zusammen.Sie wollen Ihre Energieunabhängigkeit steigern und von maßgeschneiderten Solarlösungen profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten der Energielösungen Deutschland GmbH (https://eld-energy.de/) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:Energielösungen Deutschland GmbHE-Mail: info@eld-energy.deWeb: https://eld-energy.deOriginal-Content von: Energielösungen Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182350/6255543