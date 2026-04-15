Die Redcare Pharmacy-Aktie befindet sich nach dem längerfristigen starken Abwärtstrend wieder in einer Erholungsphase. Ausgehend vom Tiefpunkt Ende März mit rund 32 € beträgt der Kursgewinn etwa + 31%. Am Mittwoch notiert sie aktuell unverändert und steht bei 42,50 €. Ist damit die Misere des Apotheken-Online-Händlers beendet? Iran-Konflikt beeinflusst Kursverlauf Momentan sind fast alle Aktien vom aktuellen Geschehen im Iran-Konflikt betroffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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