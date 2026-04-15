Die Aktie von Hims & Hers Health hat nach einer Zeit voller Hype und überschwänglichen Erwartungen in den vergangenen Monaten massiv gelitten. Nach einem deutlichen Kursrückgang rückt nun die Frage in den Vordergrund, ob die Bewertung des Telehealth-Unternehmens bereits zu pessimistisch geworden ist und damit neue Chancen für Investoren eröffnet. In erstaunlich kurzer Zeit hat der S&P 500 die Phase erhöhter Risikoaversion und die Marktunruhe abgeschüttelt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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