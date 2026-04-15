Die Aktie von Nokia hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Kursentwicklung gezeigt. Besonders die Beteiligung von Nvidia hat dem traditionsreichen Netzwerkausrüster zusätzliche Aufmerksamkeit an den Kapitalmärkten verschafft. Kursanstieg nach starken Quartalszahlen Im vergangenen Herbst reagierte der Markt mit deutlichen Kursgewinnen auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen von Nokia. Die anfängliche Rally verlor zwar zwischenzeitlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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