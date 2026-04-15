TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran ist Berichten zufolge erstmals seit Kriegsbeginn ein Bombenanschlag verübt worden. Bei zwei Explosionen im Stadtzentrum seien drei Menschen verletzt worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars. Es handelte sich demnach um improvisierte Sprengsätze. Häuser in der Umgebung seien beschädigt worden.

Die Lage sei unter Kontrolle, sagte ein lokaler Kommandeur der Revolutionsgarden in einer Videoansprache, die das Onlineportal "Rouydad24" verbreitete. Für den Anschlag machte er "Vaterlandsverräter" verantwortlich.

Die genauen Umstände der Explosionen waren zunächst unklar. Iranischen Medien zufolge soll es sich um Sprengsätze auf Gasbasis gehandelt haben. Bislang hat keine Gruppe den Anschlag für sich reklamiert.

Auch in den sozialen Medien wurde über Explosionen in Teheran berichtet. Dem bekannten Netzaktivisten Vahid zufolge ereigneten sie sich im Stadtzentrum und hätten auch zwei Autos beschädigt.

Seit einer Woche gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe. Während des Krieges wurden bei den israelisch-amerikanischen Luftangriffen zahlreiche hochrangige Vertreter aus Politik und Militär in Iran getötet. Anschläge gelten in der Islamischen Republik hingegen als äußerst ungewöhnlich./arb/DP/nas