Erste Wohnung. Erster Job. Erste große Entscheidungen. Wie erreichen Sie junge Erwachsene in dieser prägenden Phase? Indem Sie ihre Sprache sprechen, ihre Realität verstehen - und Lösungen bieten, die Sicherheit geben und Zukunft möglich machen. Der Start ins Berufsleben oder der Beginn eines Studiums markiert für junge Erwachsene den Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt. Doch wer denkt in dieser aufregenden Phase schon an Absicherung? Genau hier kommen Sie als Makler:in ins Spiel: Sie können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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