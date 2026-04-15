Werden Wohnungen erneut vermietet, verlangen die Vormieter häufig Abschlagszahlungen für Möbel oder Küchen. Laut einer Umfrage von ImmoScout24 berichtet ein Drittel der befragten Wohnungssuchenden von ungewöhnlich hohen Abschlägen - teilweise in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Suche nach einer neuen Bleibe wird für viele Menschen immer mehr zur finanziellen Herausforderungen. Wie eine aktuelle Umfrage im Auftrag von ImmoScout24 zeigt, sehen sich ein Drittel der Wohnungssuchenden mit ungewöhnlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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