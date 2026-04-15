DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CO. RABOBANK 19/UND.FLR XS2050933972 15.04.2026 HZE/EOT
CO. RABOBANK 20/UND. FLR XS2202900424 15.04.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CO. RABOBANK 19/UND.FLR XS2050933972 15.04.2026 HZE/EOT
CO. RABOBANK 20/UND. FLR XS2202900424 15.04.2026 HZE/EOT
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