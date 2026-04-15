Relative Stärke trifft auf Value, wo jetzt noch Zugkraft besteht: Während der breite Markt die erste Euphorie der Quartalssaison einpreist, suchen wir nach Titeln, die institutionell noch nicht "überkauft" sind. Fokus liegt hierbei auf Unternehmen mit einem PEG (Price-Earnings-to-Growth) unter 1,0 und einem robusten Free-Cashflow, der auch bei anhaltender Volatilität Aktienrückkäufe und Dividenden stützt. Die Terminmärkte zeigen bei einigen Werten einen deutlichen Überhang an Long-Positionen im Bereich der institutionellen Absicherungen. In unserer heutigen TB-Daily finden Sie drei solcher Empfehlungen denen Sie folgen können.
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