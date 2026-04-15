Nach Darstellung von SMC-Research hat die adesso SE im Geschäftsjahr 2025 trotz eines schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfelds ihren langjährigen Wachstumskurs fortgesetzt und sowohl Umsatz als auch Ergebnis deutlich gesteigert. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt insbesondere die überproportionale Verbesserung der Profitabilität hervor, mit der eine wichtige Trendwende gelungen sei. Auch sonst biete das Unternehmen ein überzeugendes Bild und dürfte laut SMC-Research das beeindruckende Wachstum der letzten Jahrzehnte auch in Zukunft fortsetzen.

Laut SMC-Research habe adesso auch 2025 in einem von schwacher gesamtwirtschaftlicher Dynamik geprägten Umfeld den seit Jahrzehnten verfolgten steilen Aufwärtskurs unbeirrt fortgesetzt und die Erlöse um 14 Prozent auf 1.466 Mio. Euro gesteigert. Zugleich habe sich das in den beiden Vorjahren schwächelnde Ergebnis wieder überproportional verbessert, sodass beim EBITDA mit 123,6 Mio. Euro ein neuer Rekordwert erzielt worden sei. Die Margen hätten damit zwar noch nicht wieder das Niveau früherer Jahre erreicht, die Richtung habe diesmal aber gestimmt.

Die starke Dynamik sei laut SMC-Research auf die Positionierung im IT-Sektor zurückzuführen, der grundsätzlich wachstumsstärker und robuster als die Gesamtwirtschaft sei. Der entscheidende Treiber sei jedoch unternehmensspezifisch: adesso habe sich früh darauf spezialisiert, die Kernprozesse der adressierten Branchen zu optimieren und mithilfe von IT - meist kundenindividuell erstellter Software - zu vernetzen und zu automatisieren. Damit sei adesso schon lange, bevor der Begriff breite Verwendung gefunden habe, ein Digitalisierungsspezialist gewesen. Ergänzend werde die bewährte Expansionsstrategie als Erfolgsfaktor genannt, die eine schrittweise Erschließung weiterer Branchen, Fachgebiete und Länder vorsehe. Zudem habe adesso früh einen starken Fokus auf die eigene Attraktivität als Arbeitgeber gelegt und damit die Grundlage für das kräftige Personalwachstum geschaffen.

Diese strategischen Weichenstellungen zahlten sich laut SMC-Research seit Jahren in überdurchschnittlichem Wachstum aus, das sich seit dem Börsengang auf mehr als 21 Prozent pro Jahr belaufe und größtenteils organisch erzielt worden sei. Inzwischen sei adesso damit zur Nummer vier im deutschen Markt aufgestiegen und unter den deutschen Anbietern sogar die Nummer eins. Dies werde insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung der digitalen Souveränität als wichtiger Aspekt gewertet.

Ein Ende dieses Wachstumstrends sei nach Einschätzung von SMC-Research derzeit nicht absehbar. Die Nachfrage nach Digitalisierungsdienstleistungen steige kontinuierlich, und mit der Expansion in weitere Zielbranchen und Länder verfüge adesso über zusätzliche Wachstumstreiber. Auch KI und insbesondere agentische KI würden nicht als grundlegende Bedrohung für das Geschäftsmodell gesehen. Zwar könnten Auswirkungen auf die Wettbewerbsintensität und Preismodelle nicht ausgeschlossen werden, der zentrale Effekt werde jedoch in einem zusätzlichen Digitalisierungsschub gesehen, der die Nachfrage weiter erhöhen dürfte. Mit der tiefen Kenntnis der Geschäftsprozesse in den adressierten Branchen und der umfassenden IT-Expertise sei adesso aus Sicht von SMC-Research gut positioniert, um auch in einer von KI geprägten Umgebung erfolgreich zu bleiben.

Gleichwohl habe SMC-Research im Bewertungsmodell vorsichtige Annahmen getroffen und kalkuliere mit einer nachlassenden Wachstumsdynamik sowie lediglich stabilen Margen. Dennoch ergebe sich ein fairer Wert von 140,00 Euro je Aktie, der deutlich über dem aktuellen Börsenkurs liege. Daraus leite sich eine klare Unterbewertung ab, weshalb SMC-Research das Urteil "Buy" bestätige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.04.2026 um 9:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.04.2026 um 8:22 Uhr fertiggestellt und am 15.04.2026 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

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