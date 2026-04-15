Sia, eine internationale Beratungsgruppe, die sich auf Strategie, Management und KI spezialisiert hat, baut ihre Führungsposition im Bereich der agentenbasierten KI weiter aus. Das Unternehmen, das im digitalen Zeitalter gegründet wurde, nutzt das Fachwissen von mehr als 3.000 Beratern in 19 Ländern, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre KI-gestützte Transformation voranzutreiben.

Skalierung von Lösungsintelligenz: Vom schnellen Experimentieren bis zum produktionsreifen, agentenbasierten Einsatz

Nach der Einführung seiner Plattform für generative KI im Juni 2023 und seines Agent Store im September 2025 hat Sia einen neuen Meilenstein erreicht. Mit rund 100 Agenten zum Start und 400 Anfang 2026 bietet das Unternehmen nun mehr als 800 KI-Agenten an, die für direkte Beratung und den Einsatz bereitstehen.

Der Agent Store von Sia basiert auf einem "Learn-by-Design"-Ansatz und ermöglicht es Unternehmen, produktionsreife Anwendungsfälle für Agenten in verschiedenen Branchen wie Finanzwesen, Energiewirtschaft, öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen und Einzelhandel sowie in allen Unternehmensbereichen schnell zu identifizieren, zu testen und zu skalieren.

Um Innovationszyklen zu beschleunigen, nutzt Sia die Möglichkeiten der schnellen Entwicklung von Benutzeroberflächen mithilfe fortschrittlicher Low-Code- und No-Code-Tools seiner Technologiepartner. Dieser Ansatz ermöglicht es Teams, schnell Prototypen zu erstellen, iterativ zu arbeiten und die Akzeptanz im Unternehmen zu überprüfen und dabei die aus Sicht der Endnutzer und aus betrieblicher Sicht relevantesten Akteure zu identifizieren.

Gleichzeitig treibt Sia die Industrialisierung der Bereitstellung voran, indem es seine Agenten in führende marktbasierte Agenteninfrastrukturen integriert. Für Kunden, die bereits in diesen Umgebungen arbeiten, ermöglicht dies eine Bereitstellung fast mit einem einzigen Klick, wodurch sich die Zeit bis zur Wertschöpfung erheblich verkürzt.

Die Wegbereiter der Agentic Journey: Die Verbindung von Geschäftsexpertise und digitalen Ressourcen zur Neudefinition der Beratung

Sias Überzeugung ist klar: Unternehmen brauchen keine weiteren KI-Experimente sie brauchen "Applied Intelligence": KI, die in betriebliche Arbeitsabläufe eingebettet ist und für messbare Ergebnisse verantwortlich ist. Aus diesem Grund wurde der Agent Store nicht nur als Katalog konzipiert er ist eine Plattform zur Strukturierung und Skalierung von Solution Intelligence.

Als Gestalter der "Agentic Journey" unterstützen die Teams von Sia Unternehmen dabei, zu definieren, wo Agenten Mehrwert schaffen, wie sie sich auf alle Geschäftsbereiche ausweiten lassen und wie Menschen und KI von vornherein zusammenarbeiten.

Indem Sia fundiertes Fachwissen in einsatzbereite Agenten integriert, schafft das Unternehmen eine kosteneffiziente Plattform für den ROI von KI sie optimiert Arbeitsabläufe, verkürzt die Zeit bis zur Wertschöpfung und ermöglicht es Unternehmen, greifbare Erträge aus ihren KI-Investitionen zu erzielen.

Dies führt zu einer neuen Form der Zusammenarbeit, bei der die Arbeit zwischen Menschen und KI-Agenten hybridisiert wird, was sowohl die Präzision als auch die Skalierbarkeit verbessert. Sias DNA die Verbindung von Beratungskompetenz und eigenen digitalen Ressourcen steht weiterhin im Mittelpunkt dieser Transformation.

Über Sia

Sia ist eine globale Managementberatungsgruppe der nächsten Generation. Unser Unternehmen wurde 1999 gegründet und war von Anfang an auf digitale Technologien ausgerichtet. Heute werden unsere Strategie- und Managementkompetenzen durch Datenwissenschaft ergänzt, durch Kreativität bereichert und durch Verantwortungsbewusstsein vorangetrieben. Wir sind Optimisten im Hinblick auf Veränderungen und helfen unseren Kunden, Transformationen zu initiieren, zu gestalten und von ihnen zu profitieren. Wir glauben, dass Optimismus Kräfte freisetzt, die unseren Kunden helfen, Risiken zu minimieren und Chancen zu maximieren. Unsere 3.000 Berater bringen Fachwissen aus einer Vielzahl von Branchen und Dienstleistungsbereichen mit und betreuen Kunden weltweit von 48 Standorten in 19 Ländern aus. Unsere Expertise liefert Resultate. Unser Optimismus transformiert Ergebnisse.

Besuchen Sie unsere Website und folgen Sie uns auf LinkedIn @Sia Besuchen Sie unseren Agent Store https://siagents.ai

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260409981778/de/

Contacts:

Pressekontakt press@sia-partners.com