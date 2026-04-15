Die Aktie von Heidelberger Druck sorgt weiter für Furore. Nach dem Kurssprung von rund 19 Prozent im regulären Handel am Dienstag legt das Papier weiter deutlich zu. Zuletzt wurde sogar auf der Handelsplattform Tradegate kurzzeitig die 2 Euro-Marke überwunden, was einen weiteren Aufschlag von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Dienstag bedeutet.Auslöser der jüngsten Rally ist die wiederbelebte Fantasie rund um ein mögliches Engagement im Verteidigungsbereich. Konkret geht es um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär