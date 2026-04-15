DAX Prognose für Mittwoch, 15.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

DAX ist gestern Morgen bei 23.910 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag konnte sich der Index moderat erholen, gab Teile der Gewinne nachfolgend aber wieder ab. Gegen Mittag änderte der DAX seine Laufrichtung und konnte im Zuge dessen bis knapp über die 24.100 Punkte laufen. Ab dem Nachmittag ging es in einer engen Box seitwärts. Im Handel gestern konnte ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.060 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

Leicht bullische Tendenz: Der DAX aktuell hält sich über wichtigen Unterstützungen (SMA20), wodurch kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial besteht.

Der DAX aktuell hält sich über wichtigen Unterstützungen (SMA20), wodurch kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial besteht. Entscheidende Widerstandszone: Das 23,6 - Retracement bleibt zentral - ein Ausbruch darüber könnte die Bewegung in Richtung 24.400+ Punkte beschleunigen.

Das 23,6 - Retracement bleibt zentral - ein Ausbruch darüber könnte die Bewegung in Richtung 24.400+ Punkte beschleunigen. Begrenztes Abwärtsrisiko: Unterhalb von 24.028 Punkten drohen Rücksetzer, die jedoch zunächst durch SMA50 und weitere Supports abgefedert werden könnten.

Der DAX startete gestern bei 23.910 Punkten in den vorbörslichen Handel. Im weiteren Verlauf konnte sich der Index zunächst stabilisieren, gab zwischenzeitliche Gewinne jedoch wieder ab. Zur Mittagszeit drehte der Markt nach oben und erreichte ein Tageshoch bei 24.101 Punkten.

Am Nachmittag bewegte sich der DAX aktuell in einer engen Seitwärtsrange. Der Handel endete bei 24.060 Punkten. Insgesamt zeigte sich ein moderat positiver Handelstag mit einem Xetra-Gewinn.

Die Marktbreite war überwiegend positiv: 27 Werte schlossen im Plus, 13 im Minus. Zu den stärksten Titeln zählten Merck, Siemens und Volkswagen, während Daimler Truck, BMW und Brenntag zu den schwächeren Werten gehörten....

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