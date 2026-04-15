Niedrige Gebühren, hohe Zinsen: Der Online-Broker Trade Republic ist rasant gewachsen, steht aber immer wieder in der Kritik wegen Mängeln beim Kundenservice. Jetzt steuert das Unternehmen gegen. Der Online-Broker Trade Republic reagiert mit einer Offensive in der Kundenbetreuung auf andauernde Kritik an seinem Service. Das Unternehmen biete ab sofort allen Nutzern eine persönliche Betreuung rund um die Uhr, sieben Tage die Woche und kostenlos über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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