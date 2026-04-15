Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklungen im Nahen Osten und an der Straße von Hormus bleiben der treibende Faktor an den Finanzmärkten, so die Analysten der Helaba.Mal würden Hoffnungen dominieren, mal Sorgen. Zuletzt seien die Ölpreise wieder gesunken, nachdem Meldungen über eine neue Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran umgegangen seien. Solange aber die Seeblockade anhalte und keine freie Durchfahrt gewährleistet sei, fehle die Grundlage für eine dauerhafte Entspannung. Insofern setze sich das Hin und Her an den Finanzmärkten wohl noch fort. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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