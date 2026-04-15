Fürth (ots) -NORMA senkt ab sofort die Preise auf zahlreiche Produkte aus dem Käse- und Schokoladensortiment. Jetzt ist also auch der süße Zahn ein NORMA-Fan: Denn beim Lebensmittel-Discounter sind ab heute eine Vielzahl an Schoko-Produkten günstiger zu haben: Neben der Edel-Sahne Schokolade der Eigenmarke EXCELSIOR finden Schokoladen-Liebhaber beispielsweise auch Maxi-Nuss Schokolade und Alpenvollmilch Schokolade zu besonders attraktiven Preisen. Insgesamt lassen sich beim Einkauf so schnell bis zu elf Prozent sparen. Wer es eher herzhaft mag, kommt hingegen beim Käse auf seine Kosten: Hier fallen die Preise sogar um bis zu 16 Prozent - beim CREMISÉE Limburger original bayerischer in der 200-Gramm-Packung zahlen Kundinnen und Kunden ab sofort nur noch 1,99 Euro, statt zuvor 2,29 Euro. NORMA weiß also, was seinen Kundinnen und Kunden schmeckt: faire Preise, gute Qualität und auch mal eine kleine süße oder zart cremige Versuchung.Die zweite Preissenkung alleine im April zeigt, dass NORMA immer dort günstige Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs anbietet, wo es die Verbraucherinnen und Verbraucher gerade am dringendsten brauchen. In diesem Jahr wurden neben Hygiene- und Haushaltsartikeln auch schon Backzutaten, Kekse, Tomatenmark und Joghurts sowie mehr als 150 weitere Produkte reduziert. Immer im Sinne der Kundinnen und Kunden aber auch des Unternehmensmottos "Mehr fürs Geld".Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):EXCELSIOR MAGIE DU CHOCOLAT Gefüllte Tafel 190 g / 200 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,19 EUREXCELSIOR Maxi-Nuss Schokolade 100 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EUREXCELSIOR Schokoladen Vielfalt 100 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EUREXCELSIOR Edel-Sahne Schokolade 200 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,19 EUREXCELSIOR Haselnuss Schokolade 100 gBislang: 0,89 EURJetzt: 0,79 EUREXCELSIOR Zartbitter Schokolade 100 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EUREXCELSIOR Alpenvollmilch Schokolade 100 gBislang: 0,89 EURJetzt: 0,79 EUREXCELSIOR Edel-Nuss Schokolade 200 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,19 EURCREMISÉE Limburger orig. bayerisch 200 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,99 EURCREMISÉE Brie 200 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURLECKERROM Bayerischer Emmentaler am Stück 400 gBislang: 3,79 EURJetzt: 3,49 EURLECKERROM Schmelzkäse-Ecken 250 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,19 EURLECKERROM Dänische Käsespezialitäten 200 gBislang: 2,39 EURJetzt: 2,29 EURCREMISÉE Hirtenkäse griechischer Art 250 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,49 EURVILLA GUSTO Burata 230 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURÖMÜR Hirtenkäse 1.000 gBislang: 7,29 EURJetzt: 6,99 EURCREMISÉE Camembert 125 gBislang: 1,09 EURJetzt: 0,99 EURCREMISÉE Frischkäse-Becher 200 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURLECKERROM Emmentaler in Scheiben 250 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,29 EURLECKERROM Schmelzkäse 200 gBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EURCREMISÉE Weichkäse oval 200 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EURCOBURGER Bayerischer Weichkäse 150 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,69 EURTRENTIN Grana Padano 200 gBislang: 4,25 EURJetzt: 3,99 EURLECKERROM Schmelzkäse-Scheiben 250 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6255624