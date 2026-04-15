© Foto: OpenAIFacebook-Datenleck: Meta kämpft gegen Klage wegen gestohlener Nutzerdaten und Privatsphäre-Verstößen!Meta muss sich in Italien einer Sammelklage stellen, nachdem ein Gericht in Mailand einer Klage eines Verbraucherverbandes wegen angeblicher Verstöße gegen die Privatsphäre stattgegeben hat, berichtete Reuters am Dienstag. Die von der Verbraucherorganisation CTCU eingereichte Klage bezieht sich auf Datendiebstahlvorfälle, die die Facebook-Plattform von Meta zwischen Januar 2018 und September 2019 betrafen. Die Organisation fordert eine Entschädigung im Namen von Nutzern, die die Kontrolle über ihre persönlichen Daten verloren haben oder zu verlieren befürchten. Das Unternehmen gab den …Den vollständigen Artikel lesen
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