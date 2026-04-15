Deep-Tech-Vermietung stärkt den Standort DortmundDie Greyfield Group hat einen langfristigen Mietvertrag über 20 Jahre für das Gebäude an der Nikolaus-Groß-Straße 13 in Dortmund-Derne mit einem international tätigen Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter- und Photoniktechnologie abgeschlossen. Der neue Nutzer entwickelt und produziert hochspezialisierte optoelektronische Komponenten und adressiert wachstumsstarke Zukunftsmärkte, insbesondere in den Bereichen datengetriebene Anwendungen, Kommunikationstechnologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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