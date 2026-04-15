Künstliche Intelligenz treibt den Bedarf an Rechenleistung massiv nach oben. Doch der eigentliche Engpass liegt an anderer Stelle: bei der Energieversorgung. Genau hier setzt dieser Konzern an und wird damit zu einem der wichtigsten Profiteure des gesamten Trends.Denn ohne effiziente Leistungshalbleiter laufen selbst modernste Systeme nicht stabil. Genau diese Komponenten liefert das Unternehmen in immer größerem Umfang. Der Clou: Bestehende Technologien lassen sich direkt auf neue Anwendungen übertragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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