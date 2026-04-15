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Aryza akquiriert Umbrella Tech und stärkt sein Collections- und Recoveries-Geschäft durch Voice-basierte KI-Agenten



15.04.2026 / 10:05 CET/CEST

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DÜSSELDORF, Germany, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Aryza, ein global operierender Anbieter von KI-gestützter End-to-End-Automatisierungssoftware für den gesamten Kreditlebenszyklus, übernimmt Umbrella Tech, einen in Toronto ansässigen Spezialisten für sprachbasierte "agentische KI" für die Finanzdienstleistungsbranche. Mit der Übernahme baut Aryza seine KI-basierten Fähigkeiten im Bereich Collections & Recoveries aus und integriert sprachbasierte Interaktionen in seine bestehende Plattform für Conversational AI und digitales Forderungsmanagement, Aryza Engage. Mit besonders realitätsnahen Stimmen und fortschrittlicher Sprachanalyse unterstützt Umbrella Tech Unternehmen dabei, Inkasso-, Service- und Compliance-Prozesse präzise und schnell zu automatisieren - in weltweit über 100 Sprachen. Unternehmen, die die Lösung einsetzen, berichten von einer verbesserten Kundeninteraktion, geringeren operativen Kosten und einer optimierten Recovery-Performance. Gleichzeitig verändert die Lösung grundlegend, wie Collections-Prozesse gesteuert werden, unter anderem durch: KI-gestützte Omnichannel-Recovery mit messbarem ROI: Ermöglicht eine 24/7-Kundeninteraktion im Einklang mit regulatorischen Vorgaben und entlastet Teams bei komplexen, betreuungsintensiven Fällen.

Vollständige Qualitätssicherung: Statt nur Stichproben auszuwerten, können 100 % aller Interaktionen überwacht werden, um die Compliance zu stärken, die Leistung zu verbessern und operative Risiken zu senken. Colin Brown, CEO Aryza: "Die Ergänzung durch Umbrella Tech ist ein wichtiger Schritt auf Aryzas Weg, die KI-Kompetenzen weiter auszubauen. Durch die Verbindung von Aryzas Conversational-AI-Plattform Aryza Engage mit sprachbasierter "agentischer KI" schaffen wir ein starkes Differenzierungsmerkmal im Markt. Diese Kombination versetzt unsere Kunden in die Lage, intelligente, autonome Interaktionen im großen Maßstab einzusetzen." Sam Ganab, CEO Umbrella Tech: "Der Zusammenschluss mit Aryza ist ein bedeutender Meilenstein für Umbrella Tech und markiert den Beginn einer spannenden Wachstumsphase. Die Verbindung von Aryzas Ansatz mit der KI-Technologie von Umbrella Tech bietet eine solide Grundlage, um das Kundenmanagement von Organisationen gezielt zu verbessern. Durch die Bündelung der KI-Kompetenzen von Umbrella Tech mit dem etablierten Produktportfolio von Aryza stärkt das Unternehmen seine Fähigkeit, Innovationen voranzutreiben und effizientere Finanzlösungen bereitzustellen." Über Aryza Aryza ist ein globaler Anbieter von KI-gestützten End-to-End-Lösungen für das Kredit- und Forderungsmanagement. Das Unternehmen entwickelt Tools, um komplexe Prozesse in der Finanzdienstleistungsbranche effizienter zu gestalten. Die Lösungen von Aryza verbinden KI-gestützte Anwendungen mit integrierten Datenquellen. So können Unternehmen in den Bereichen Lending sowie Collections & Recoveries effizienter arbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen. Mit einem klaren Fokus auf technologiebasierten Mehrwert unterstützt Aryza Organisationen dabei, Effizienz, Compliance und Kundenergebnisse zu verbessern. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2760396/5915449/Aryza_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aryza-akquiriert-umbrella-tech-und-starkt-sein-collections--und-recoveries-geschaft-durch-voice-basierte-ki-agenten-302742478.html



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