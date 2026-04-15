Köln (ots) -Wer seine Pflanzen pflegt, hat ein höheres Wohlbefinden. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage von toom Baumarkt, die überraschende Zusammenhänge aufzeigt: Zimmerpflanzen sind weit mehr als Dekoration - sie können als psychologische "Anker" für einen strukturierten und kreativen Alltag fungieren.Routinen als Nebeneffekt der PflanzenliebeDer deutlichste Unterschied zwischen Pflanzenbesitzer:innen und Menschen ohne Pflanzen zeigt sich bei den Haushaltsroutinen: Knapp 80 Prozent der Pflanzenfans nehmen sich regelmäßig Zeit zum Aufräumen und Lüften - bei Befragten ohne Pflanzen ist es lediglich die Hälfte. Die Pflege von Pflanzen fördert die Entwicklung gesunder Gewohnheiten, da die Achtsamkeit für das Grün oft automatisch auf das gesamte Wohnumfeld übertragen wird. Tatsächlich geben nur 4 Prozent der Pflanzenbesitzer:innen an, keine festen Wohn-Routinen zu haben.Kreativ-Boost für das HomeofficeAuch die Arbeit profitiert vom Grün: 56 Prozent der Pflanzenbesitzer:innen empfinden ihr Zuhause als inspirierend und kreativitätsfördernd - ein Plus von 18 Prozentpunkten gegenüber Haushalten ohne Pflanzen. Mit einer Konzentrationsfähigkeit von 81 Prozent hängen die Pflanzenfreunde ihre Vergleichsgruppe ohne Pflanzen (71 Prozent) deutlich ab.Ein grüner Arbeitsplatz reduziert nachweislich das Stresslevel und steigert die Konzentrationsfähigkeit. Durch den gezielten Einsatz von Zimmerpflanzen lässt sich die Lebensqualität in den eigenen vier Wänden sowie im Homeoffice spürbar erhöhen. Eines ist klar: Zimmerpflanzen und Wohlbefinden gehören zusammen. Wer Grün in seinen vier Wänden hat, fühlt sich wohler - unabhängig davon, ob die Pflanzen Auslöser oder Ausdruck eines bewussteren Lebensstils sind.Methodik der UntersuchungDie von toom Baumarkt durchgeführte repräsentative Befragung fand im Januar 2026 deutschlandweit in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Norstat statt. 1.018 Personen wurden zu ihrem Wohlbefinden und Wohngestaltung befragt. Durch eine bewusste Abfrage des Pflanzenbesitzes erst am Ende der Befragung liefert die Studie ein besonders objektives und unverfälschtes Stimmungsbild der deutschen Bevölkerung.Hier mehr Informationen zur Studie von toom.Hier mehr Informationen zu Zimmerpflanzen von toom.Über toom:Mit rund 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt), 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von rund 3 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 96 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 390.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent. +++ Seit 2016 trägt toom das Zertifikat "audit berufundfamilie". Mit dem "audit berufundfamilie", einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, geht toom als Arbeitgeber zukunftsorientierte Wege und unterstützt seine Mitarbeitenden in unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verbundenen Herausforderungen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln,Tel.: 0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272,E-Mail: daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/6255681