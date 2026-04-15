Newton Core+ und Newton E-Paper 32" wurden für ihre gelungene Verbindung aus Designqualität, Benutzerfreundlichkeit und langfristiger Zuverlässigkeit ausgezeichnet.

SOLUM (KOSPI: 248070) wurde beim Red Dot Award: Product Design gleich für zwei Produkte ausgezeichnet: Newton Core+ und Newton E-Paper 32". Beide Lösungen wurden dafür gewürdigt, zentrale Anforderungen des Handels in den Bereichen Funktionalität, Designqualität, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit überzeugend zu erfüllen.

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Red Dot Product Design Awards 2026 zeichnen Newton Core+ und Newton E-Paper 32" aus (Bild: SOLUM)

Da Einzelhändler zunehmend Wert auf Lösungen legen, die sowohl die Präsentation am Point of Sale als auch die operative Nutzbarkeit und langfristige Zuverlässigkeit unterstützen, unterstreichen diese Auszeichnungen die Relevanz beider Produkte. Newton Core+ und Newton E-Paper 32" stehen für einen Ansatz in der Retail-Technologie, der sich konsequent an den praktischen Anforderungen im Filialalltag orientiert dort, wo ein stimmiges Erscheinungsbild, einfache Handhabung und verlässliche Performance gleichermaßen entscheidend sind.

Newton Core+: Hochwertiges Shelf-Edge-Design für den anspruchsvollen Filialalltag

Mit Newton Core+ wurde ein Produkt ausgezeichnet, das den Standard für elektronische Preisschilder im täglichen Einsatz neu definiert. Der Bereich am Regal wird im stationären Handel zunehmend zu einem sichtbaren Bestandteil des Store-Designs. Entsprechend wird von ESL-Lösungen heute nicht nur eine einfache Bedienung, sondern auch die nötige Robustheit für den täglichen Einsatz erwartet.

Newton Core+ vereint genau diese Anforderungen: ein schlankes, hochwertiges Erscheinungsbild mit der Widerstandsfähigkeit, die im laufenden Filialbetrieb erforderlich ist. Das flache Profil und der schmale Rahmen sorgen für ein aufgeräumtes, konsistentes Regalbild, während die entspiegelte Front eine gute Lesbarkeit unter unterschiedlichen Lichtverhältnissen unterstützt. Zusätzlichen Schutz im anspruchsvollen Store-Umfeld bietet die integrierte Schutzfensterstruktur, die das Label gegenüber Berührung und Stößen widerstandsfähiger macht. So entsteht eine Lösung, die sowohl gestalterisch als auch im großflächigen Einsatz überzeugt.

Newton E-Paper 32": Großformatige Store-Kommunikation neu gedacht jenseits von Papier

Mit Newton E-Paper 32" wurde ein Produkt ausgezeichnet, das Händlern eine flexible und nachhaltigere Alternative zur papierbasierten großformatigen Kommunikation im Handel bietet. Gedruckte Beschilderungen im Markt gehen häufig mit wiederholtem Drucken, Austauschen und Entsorgen einher. Newton E-Paper 32" wurde entwickelt, um diesen Aufwand durch einen besonders energiearmen Betrieb und den Einsatz als batteriebetriebene Lösung deutlich zu reduzieren.

Mit einer Tiefe von 16,4 mm und einem Gewicht von 2,3 kg lässt sich das Display unkompliziert in unterschiedlichste Handelsumgebungen integrieren. Verschiedene Montageoptionen darunter Saugbefestigung, Hängelösung, VESA-Montage oder die Nutzung mit Staffelei ermöglichen eine flexible Anwendung je nach Layout und Kommunikationsbedarf. Das unten positionierte Einschub-Batteriefach vereinfacht zudem die Wartung, auch bei höher installierten Geräten. Bei einer Aktualisierung pro Tag sind Laufzeiten von bis zu 400 Tagen möglich¹. Damit bietet Newton E-Paper 32" eine praxisnahe Möglichkeit, papierbasierte Kommunikation durch eine flexiblere Lösung mit geringerem laufendem Aufwand zu ersetzen.

Gutes Produktdesign wird im Handel zunehmend zum Rollout-Kriterium

Mit der fortschreitenden Ablösung papierbasierter Kommunikation durch vernetzte Store-Umgebungen steigen auch die Anforderungen an In-Store-Technologien. Gefragt sind heute Lösungen, die Benutzerfreundlichkeit, visuelle Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit gleichermaßen vereinen. Newton Core+ und Newton E-Paper 32" stehen exemplarisch für diese Entwicklung und unterstreichen zugleich die Rolle von SOLUM als Partner für die digitale Transformation im Handel.

"SOLUM unterstützt Einzelhändler mit einem breiten Portfolio an Lösungen und Partnerschaften und stärkt zugleich kontinuierlich seine Wettbewerbsfähigkeit durch ausgeprägte F&E-Kompetenz", sagte Boyle Seo, Executive Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs ESL Solutions bei SOLUM. "Diese Auszeichnungen bestätigen diesen Anspruch. Wir werden unsere Produktbasis auch weiterhin konsequent entlang der nächsten Entwicklungsstufe im Handel ausbauen."

Die Ergebnisse basieren auf internen Tests und können je nach Einsatzbedingungen und Nutzungsszenario variieren.

Über SOLUM

SOLUM wurde 2015 als Spin-off von Samsung Electro-Mechanics gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der koreanischen Börse KOSPI gelistet ist. Das Unternehmen hat sich als führender Anbieter von Power-Lösungen, Display-Technologien und elektronischen Regaletiketten (ESL) etabliert und treibt Innovationen im globalen Einzelhandel voran. Mit einem starken Fokus auf kundenorientierte Innovation und nachhaltige Transformation im Handel entwickelt SOLUM weiterhin hochwertige Lösungen, die Einzelhändler dabei unterstützen, in einer zunehmend digitalen Welt effizienter zu arbeiten.

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