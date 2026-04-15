Der Hauspreis-Index EPX des Europace Finanzierungsmarktplatzes zeigt im März 2026 erstmals wieder leicht steigende Immobilienpreise. So ging es mit den Preisen für Bestandshäuser und Eigentumswohnungen etwas nach oben. Die Neubaupreise erweisen sich als verhalten stabil. Die Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite Europace hat neue Daten des Hauspreis-Index EPX vorgelegt. Der Index basiert auf tatsächlichen Immobilienfinanzierungs-Transaktionsdaten des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact