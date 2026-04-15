Hypoport SE zeigt sich zum Jahresstart 2026 erstaunlich robust. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und schwankender Zinsen entwickeln sich zentrale Plattformkennzahlen stabil bis positiv. Für Anleger rückt damit eine Frage in den Fokus: Ist die Talsohle im Immobilienfinanzierungsmarkt erreicht? Europace stabil auf hohem Niveau - Marktanteile wachsen weiter Das Herzstück des Hypoport-Geschäfts bleibt die Plattform Europace - und genau hier zeigt sich die Widerstandskraft des Modells. Im ersten Quartal bewegt sich das Transaktionsvolumen im Vergleich zum starken Vorjahreszeitraum seitwärts, liegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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