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Weißbuch: Power Grid Private Wireless Network -- The Future of Critical Communication in the Power Sector



15.04.2026 / 10:30 CET/CEST

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RIO DE JANEIRO, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Die digitale Transformation des brasilianischen Energiesektors ist in vollem Gange und wird von zwei grundlegenden Faktoren vorangetrieben: der Digitalisierung der Infrastruktur und der massiven Einbindung erneuerbarer Energiequellen. In diesem neuen Paradigma wandelt sich die kritische Kommunikation von einer unterstützenden Rolle zur Grundlage, auf der ein intelligentes, sicheres und widerstandsfähiges Stromnetz aufbaut. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich private Funknetze zu einer zentralen Technologie, die Automatisierung, Echtzeitüberwachung und die von modernen Versorgungsunternehmen geforderte Betriebssicherheit ermöglicht. Der Weg zur grünen Energie ist mehr als nur ein Umweltziel - er ist eine Notwendigkeit für die Energiesicherheit und die strukturelle Optimierung. Und im Zentrum dieser Entwicklung steht das Stromkommunikationsnetz - das eigentliche "Nervensystem", das kritische Daten überträgt, Befehle in Millisekunden weiterleitet und die Stabilität des neuen Stromnetzes gewährleistet. Die Qualität dieser Netzinfrastruktur entscheidet letztlich über Erfolg oder Misserfolg des künftigen Stromnetzbetriebs. Gerade auf der "letzten Meile" des Verteilernetzes spitzen sich die Herausforderungen zu. Als letzte Verbindung zwischen dem Stromnetz und den Endverbrauchern bündelt das Verteilungsnetz die dringlichsten Anforderungen an eine zuverlässige Anbindung: geografisch verteilte Knotenpunkte, schwierige Betriebs- und Wartungsbedingungen sowie die Notwendigkeit, den rasanten Anstieg an IoT-Geräten und Automatisierungssystemen zu bewältigen. Herkömmliche Technologien erfüllen die Anforderungen an Latenz, Sicherheit und Skalierbarkeit, die dieses Szenario mit sich bringt, nicht mehr. Die Lösung für diesen historischen Engpass liegt in privaten Mobilfunknetzen (wie beispielsweise privatem LTE und 5G). Diese Lösungen vereinen geschäftskritische Sicherheit, Betriebssicherheit, Flexibilität bei der Bereitstellung und strategische Wirtschaftlichkeit und erfüllen damit effektiv die Kommunikationsanforderungen von Verteilungsnetzen. Sie ermöglichen Anwendungsfälle wie Fernschutz, intelligente Messtechnik, Feldsteuerung und vorausschauende Überwachung. Um diese Diskussion zu vertiefen und den technischen und regulatorischen Fahrplan für diese stille Revolution vorzustellen, haben Huawei und die 450 MHz Alliance auf dem UTCAL 2026-Gipfel, der am 17. März in Rio de Janeiro stattfand, das Weißbuch "Private Wireless Network for Power Grids" vorgestellt. In diesem exklusiven Dokument wird im Weißbuch detailliert beschrieben, wie private Funknetze die Einschränkungen älterer Technologien überwinden und so die Robustheit und Intelligenz gewährleisten, die für die Zukunft der Energieversorgung in Brasilien erforderlich sind. Hier herunterladen:

https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf Weitere Informationen

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954753/01.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/weiWbuch-power-grid-private-wireless-network--the-future-of-critical-communication-in-the-power-sector-302742959.html



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