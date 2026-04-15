Unterföhring (ots) -- DFB.TV: Offizieller 24/7-Sender wird vom Deutschen Fußball Bund (DFB) als Joint Venture mit SPORTAINMENT MEDIA GROUP umgesetzt- Neuer Sender bringt die gesamte Vielfalt des deutschen Fußballs auf die TV-Bildschirme- DFB.TV ist künftig über Satellit als verschlüsseltes TV-Angebot verfügbar und kann von HD+ Kunden dazugebucht werdenFußball ist unser Leben: Vor den fußballerischen Höhepunkten des Jahres startet am 22. Mai DFB.TV. DFB.TV ist der erste offizielle Sender in der Geschichte des weltweit größten Sportverbands Deutscher Fußball Bund und wird bei HD+ sowohl über Satellit als auch über IP verfügbar sein.Auf dem Sender wird die Vielseitigkeit des deutschen Fußballs präsentiert: So begleitet DFB.TV die A-Nationalmannschaften durch Trainingslager, Länderspiele und Turniere. Zum Programm gehören Live-Übertragungen der Junioren-Nationalteams, der 2. Frauen- Bundesliga, vom Finaltag der Amateure und der Regionalligen bis hin zum Futsal, Beach Soccer und dem DFB ePokal. Auch Talentförderung und Trainingsmethoden, wie zum Beispiel die "Trainingsphilosophie Deutschland", werden beleuchtet.DFB.TV: Der offizielle DFB-Sender mit HD+DFB.TV ist über HD+ verfügbar und kann ab Mitte Mai als Zusatzangebot von HD+ Kunden dazugebucht werden. Details zu diesem Angebot folgen im Mai.Starttermine und Promotion-Kanal DFB.TV FREEDer Senderstart ist für den 22. Mai 2026 am Vorabend des DFB-Pokalfinals der Männer geplant. Am 23. Mai werden bereits Live-Spiele des Finaltags der Amateure zu sehen sein. Ein weiteres Highlight ist anschließend die Begleitung der Nationalmannschaft bei der WM 2026 - live vom Team Base Camp und aus dem "German House of Soccer" in den USA.Am 15. April startet außerdem mit DFB.TV FREE ein zeitlich befristeter Promotion-Sender über ASTRA Satellit 19,2 Grad OstASTRA Satellit, der über die Inhalte und Formate von DFB.TV informiert und von allen Satelliten-Haushalten frei empfangen werden kann.Christoph Mühleib, Geschäftsführer HD PLUS GmbH: "DFB.TV ist ein Meilenstein für Fußballfans in Deutschland. Gemeinsam mit dem DFB machen wir den offiziellen Verbandssender über Satellit ganz einfach zugänglich - mit Live-Fußball, exklusiven Einblicken und Hintergründen. Persönlich freue ich mich besonders auf die DFB-Insides rund um das DFB-Pokalfinale- der Herren und natürlich auf die Berichterstattung zur Fußball-WM- 2026."Dr. Holger Blask, DFB-Generalsekretär und Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "DFB.TV markiert einen entscheidenden Schritt in der medialen Weiterentwicklung des Deutschen Fußball Bunds. Mit diesem Angebot bringen wir den Fußball in seiner ganzen Breite noch näher an die Menschen. Inhalte, die bislang nicht zu sehen oder auf unterschiedlichen Plattformen verstreut waren, werden nun gebündelt - beispielsweise die 2. Frauen Bundesliga oder die Länderspiele unserer Jugend- und Futsal-nNationalmannschaft. Mit DFB.TV setzt der Verband ein klares Signal: für mehr Sichtbarkeit, für alle Facetten des Fußballs, für eine zeitgemäße Form der Fanansprache."Gisbert Wundram, DFB TV Geschäftsführer und Geschäftsführer der SPORTAINMENT Media Group GmbH & Co.KG, zu dem neuen Joint Venture: "Wir freuen uns, gemeinsam mit den DFB eine neue mediale Heimat für alle Fußballf-Fans in Deutschland zu schaffen. So wird sich DFB.TV schnell zu einem wichtigen Player in der deutschen Sportmedienlandschaft entwickeln. Wir sind sehr stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem DFB gehen zu können - das ist für unsere Unternehmensgruppe ein echter Milestone."Mehr Infos unter hd-plus.de/dfb-tvEMPFANGSPARAMETERDFB.TV FREETransponder: 1.077Frequency: 11.953,50 MHzPolarization: HorizontalModulation: DVB-S / QPSKSymbolrate: 27,5 MSym/sFEC: 3/4Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 100 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Für Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6255709